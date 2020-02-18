Врач Терновой рассказал, почему опасно хрустеть пальцами

Москва, 18 февраля. Привычка хрустеть пальцами или шеей наносит вред здоровью и может отправить суставы на «досрочную пенсию», рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По словам врача, привычка хрустеть суставами появляется из-за напряжения в мышцах кистей или шеи, от этого возникает непреодолимое желание «щелкнуть» суставом.

«Когда же люди делают это постоянно по 20–30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», – отметил Терновой в комментарии радио Sputnik.

Ортопед рассказал, что постоянное щелканье суставами приводит к их нестабильности и разбалтыванию. Это чревато быстрым износом суставов и появлением артроза.

«Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет», ― предупредил врач.

Избавиться от «щелканья» пальцами поможет массаж: врач снимет мышечное напряжение и избавит от желания «хрустнуть» суставом. Однако если речь идет о вредной привычке, то необходимо обратиться к психиатру для лечения двигательного невроза.

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