Киев, 18 февраля. Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Перед тем, как пройдут выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят закон о коллаборантах», — сказал украинский министр в эфире канала ICTV, напомнив, что схожий закон «принимался в послевоенной Франции».

По мнению главы ведомства, этот закон «очень прост». К примеру, если проживающий в регионе сельский доктор работал в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое Киев не признает, то он не подлежит репрессиям, потому что «выполнял важную социальную функцию», объяснил Аваков.

При этом, указал он, этот закон не касается тех, кто на этих территориях «выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержение власти, участвовал в убийствах».

Напомним, в 2014 году парламент Украины проголосовал за закон «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Впрочем, документ до сегодняшнего дня не подписан президентом Украины, что идет вразрез с одним из ключевых пунктов Минских соглашений — проведение амнистии.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев систематически нарушает минские договоренности.