Посол РФ в Израиле раскритиковал власти страны за плохое обращение с россиянами

Тель-Авив, 18 февраля. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что власти страны неподобающим образом обращаются с россиянами.

По его словам, чаще всего это происходит при проверке в зоне прилета в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона.

«Нас тревожит то, что во время этих проверочных действий иногда наши граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны властей в аэропорту», — сказал Анатолий Викторов.

Он пояснил, что в зоне прилета граждан России на очень длительное время задерживают, проверяют не только документы, но и мобильные телефоны. Посол России в Израиле заметил, что проверки чаще всего проходят «в тесных помещениях, иногда отсутствует вода или какие-либо продукты питания».

Почти шести тысячам россиян в минувшем году было отказано во въезде в Израиль, подчеркнул Викторов. По информации израильской миграционной службы, 14 тысяч граждан РФ находятся в стране на незаконных основаниях. В данном случае, по словам Викторова, речь идет о тех, кто приехал в Израиль на заработки. Министерства иностранных дел двух стран делают все возможное для решения проблемы.

Анатолий Викторов обратил внимание на то, что высшее руководство Израиля на стороне Москвы и разделяют ее подходы. В зоне пограничного контроля аэропорта имени Бен-Гуриона уже предприняты меры для улучшения условий для россиян, приезжающих в Израиль, резюмировал он.