Диетологи из ФРГ назвали важные условия похудения

Москва, 18 февраля. Диетологи из Германии назвали важные условия здорового похудения, которые помогут эффективно сбросить вес. Журнал FIT FOR FUN опубликовал мнение специалистов.

По мнению врачей, наиболее важным моментом для борьбы с лишним весом является здоровый сон. Он необходим для эффективного восстановления организма и должен длиться не менее семи-восьми часов, передает «Экономика сегодня».

Физические нагрузки будут способствовать активному снижению веса. Медики рекомендуют проводить силовые тренировки два-три раза в неделю.

Значительным аспектом при похудении остается правильное питание. По словам диетологов из ФРГ, меню необходимо разнообразить тяжелыми углеводами, которые содержатся в большом количестве в крупах, картофеле и цельнозерновых культурах. Кроме того, медики советуют больше употреблять в пищу орехи, авокадо, льняные масла и жирную рыбу, богатые постным белком и здоровыми жирами, а также яйца, белые сыры и курицу.

Также специалисты для похудения рекомендуют снизить калорийность своего рациона. По медицинским данным, она должна быть меньше примерно на 300 килокалорий.

Французский диетолог Паскаль Гурдон поделилась, как правильно есть сладкое, чтобы не набирать лишний вес. По ее словам, употреблять такую еду нужно только в том случае, если ощущается голод, передает Федеральное агентство новостей.