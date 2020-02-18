Историк рассказал, как подвиг Карбышева помог реабилитировать военнопленных

Москва, 18 февраля. Подвиг генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева позволил реабилитировать десятки тысяч военнопленных после войны, рассказал глава фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев.

Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый-военный инженер, профессор военной академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев погиб 18 февраля 1945 года в немецком концлагере Маутхаузен. После зверских пыток генерала облили водой на морозе и убили, а его тело сожгли в печах Маутхаузена.

«Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями», — рассказал Карбышев в комментарии РИА Новости.

Васильев отметил, что подвиг Карбышева помог реабилитировать десятки тысяч узников. А биография генерала является «экскурсией» по немецким концлагерям. Историк подчеркнул, что гибель Карбышева стала символом несломленного духа.

«На его примере наглядно показано, как военнопленные, находясь в невыносимых условиях, боролись с жестокой нацистской системой, и она не смогла их сломить», — добавил историк.

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