Главврач больницы в Ухане скончался от коронавируса

Пекин, 18 февраля. Главный врач медицинского учреждения «Учан» в городе Ухань скончался от заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По имеющимся данным, 51-летний специалист Лю Чжимин, невзирая на все усилия его коллег, скончался в 10.30 по местному времени. Отмечается, что медик стал первым руководителем китайской клиники в КНР, который скончался от коронавируса.

Китайская больница «Учан», где трудился Лю Чжимин, стала одной из первых, которая начала принимать заболевших новым типом коронавируса. Ее штат насчитывает почти тысячу человек.

Ранее о смерти врача Лю Чжимина сообщало издание «Жэньминь Жибао», но позже информация о смерти была опровергнута. Отмечалось, что доктора до сих пор пытаются спасти медика.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зарегистрирована в городе Ухань в конце прошлого года. Пекин уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Позже инфекция распространилась в другие провинции республики и другие страны. По последним данным, сообщал телеканал «360», число жертв заболевания увеличилось до 1868 человек.