«Росконтроль» назвал лучшие оливки на российских прилавках

Москва, 18 февраля. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование оливок без косточек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что были проведены исследования продукции марок Bonduelle, Iberica, Maestro de Oliva, ITLV и Ideal. Эксперты при оценке продукции не нашли ни пестицидов, ни консервантов. По их словам, содержание токсичных элементов находится на низком уровне.

«Росконтроль» уличил производителей в недокладывании оливок в банки. По правилам ГОСТа в банке должно быть не менее 50% оливок. Участники теста эти правила не выполняют. Больше всего оливок оказалось в Maestro de oliva (44%), меньше всего — в Ideal (34%).

«Росконтроль» рекомендовал к покупке все марки. При этом специалисты, комментируя вкус, уточнили, что оливки Maestro de oliva недостаточно упругие.

Ранее Роскачество изучило состав подсолнечного и оливкового масел и пришло к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного продукта над другим нельзя.

В Роскачестве напомнили, что полиненасыщенные жирные кислоты нужны организму для профилактики атеросклероза, улучшения питания тканей, кровообращения, а мононенасыщенные способны уменьшить уровень холестерина и препятствовать образованию тромбов. К примеру, подсолнечное масло в большей степени является источником омега-6, а оливковое — омега-9.

В исследованных экспертами маслах разное содержание витамина Е, который нужен для замедления старения клеток и укрепления сердечно-сосудистой системы. В 100 граммах подсолнечного масла содержится 40–60 миллиграмм, а в 100 граммах оливкового — 12 миллиграмм. При этом минеральных элементов в этих продуктах не очень много.