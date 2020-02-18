Асмус напугала фанатов болезненной худобой

Москва, 18 февраля. Актриса Кристина Асмус вернулась в Москву после продолжительного отдыха на Мальдивах и поделилась с подписчиками в Instagram новой публикацией. Однако фотография вызвала неоднозначные эмоции у фанатов, многих ужаснула болезненная худоба актрисы.

На снимке Асмус позирует на диване в короткой юбке и бежевом топе. Фанаты обратили внимание на чрезмерно худые ноги звезды. Пользователи Сети даже запустили хэштэг #покормитекристину.

«Кристина, тебе нужно срочно покушать. Ноги какие худые, или это такой ракурс?» ― отметил aleksandr__redkin.

«Вас дома не кормят?» ― поинтересовался bairadik.

«Как будто голова не от этого туловища», ― обратил внимание vantoleg.

«Ты такая худая, что у меня из холодильника исчезла вся еда» ― пошутил para_polovin.

«Тебя Харлаш не кормит что ли?» ― поинтересовался akhmadullin65.

Однако некоторые сочли, что такая миниатюрная фигура идет Асмус, и похвалили ее стройные ноги.

«Вот это фигурка. Наверное, уже меньше 45 кг», ― предположила alina_molnar_.

«Боже, какие ножки худенькие», ― восхитился preset__tyt.

Ранее Асмус опубликовала в социальных сетях снимок в купальнике. На снимке Асмус бежит по пляжу на Мальдивах. Она изображена в красном сексуальном купальнике на берегу моря. На фотографии видно, что ее волосы развиваются на ветру, взгляд направлен в сторону.