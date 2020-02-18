В Госдуме объяснили, почему Белоруссия не будет воевать с Россией

Украина, пытаясь разобщить россиян и белорусов, выполняет политический заказ. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Прогнозы от Пристайко

Если Белоруссия хочет остаться независимым государством, то ее ожидает война с Российской Федерацией, подобная той, что якобы происходит на Украине. Такое мнение высказал глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

«Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», — заявил Пристайко в интервью пражскому еженедельнику Respekt. Оно было опубликовано в свежем номере, который вышел в понедельник.

При этом украинский дипломат оговорился, что все еще надеется, что ошибается в своих прогнозах.

Украина выполняет заказ

Как отметил Виктор Водолацкий, Белоруссия никогда не пойдет на те провокации, на которые идет Украина. Потому, что у белорусов другой менталитет, другое понятие дружеских и братских отношений.

«Белорусы чтят нашу общую историю. Украина выполняет тот политический заказ, который ей был предназначен несколько лет назад. Украина как сегодняшнее государство — это раковая опухоль, которая пытается свои метастазы разбросать по всему постсоветскому пространству. Задача Пристайко, руководства Украины максимально проводить русофобскую политику на постсоветском пространстве, высказывая различные сценарии, делая шаги, которые здравому человеку никогда в голову не придут. Чем хуже ложь, тем она быстрее распространяется в средствах массовой информации, ее обсуждают в том числе и в белорусском обществе», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению Виктора Водолацкого, Белоруссия никогда не пойдет на то, чтобы ее дети, молодежь погибли в гражданской войне, подобно той, что идет на Украине. Чем ближе день Победы, тем больше будет различных инсинуаций, гипотез, которые будут высказывать не только украинские политики, но и те страны, которые также выполняют политический заказ, — Прибалтика, Польша, уверен депутат.

«Нам надо быть к этому готовыми, защищать интересы государства, свою историю и более активно работать на международном уровне со странами СНГ, развивать отношения, больше с молодежью проводить различных мероприятий и форумов. Молодежь наших стран должна знать друг друга, больше общаться между собой, знать общую историю и иметь веру в будущее», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.