Okko презентовала 4K-приставку для телевизора

Москва, 18 февраля. Okko презентовала консоль Smart Box — 4К-медиаприставку с голосовым поиском, которая превратит телевизоры, не поддерживающие функцию Smart TV, в медиацентр. Об этом рассказала управляющий директор сервиса Okko Яна Бардинцева.

По ее словам, Okko Smart Box — это совместная работа нескольких фирм системы Сбербанка — Okko, SberDevices, а также Беру и Сберлогистики.

Отмечается, что пользователи Okko Smart Box смогут находить контент в онлайн-кинотеатре Okko, на платформе YouTube и переключать каналы при помощи нажатия кнопки «микрофон» на пульте ДЦУ или голосового сообщения.

Ожидается, что 4K-медиаприставку можно будет купить на маркетплейсе Беру уже 18 февраля. Ее цена составит 1490 рублей, в которую уже включена подписка на пакет «Лайт» онлайн-кинотеатра Okko и 160 телевизионных каналов.