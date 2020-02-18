Эксперты Роскачества нашли в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

Москва, 18 февраля. Следы антибиотиков и посторонние ДНК нашли в говяжьей тушенке. Соответствующее исследование провели специалисты Роскачества.

Эксперты проверили тушенку, представленную на российском рынке, по 136 показателям качества и безопасности. В общей сложности Роскачество исследовало 23 торговых марки из Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Новгородской, Псковской, Орловской и Ярославской областей, республик Бурятия и Марий Эл, Москвы и Белоруссии. Стоимость продукции составила от 82,9 до 306,09 руб.

В Роскачестве пояснили, что содержание антибиотиков не регламентируется законодательством, а «требования есть только к сырью, но не к конечному продукту».

«По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Специалисты организации выявили в консерве одной из марок более 1 тыс. мкг/кг антибиотиков. Кроме того, в говяжьей тушенке нашли ДНК свиньи, курицы и лошади. В четырех марках был зафиксирован вяжущий привкус, в двух — посторонние запах и привкус, отсутствие аромата пряностей — в четырех торговых марках.

В шести марках тушенки бульон был коричневым. Это, как заявили в Роскачестве, свидетельствует о том, что мясо заранее не было обескровлено. Зеленый бульон говорит о некачественном сырье.

Так, в продукте от компании «Батькин резерв» количество лекарственных препаратов многократно превышало обычное, а тушенка марок «Бурятмяспром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», ОВА, «Рузком» и «Только мясо здесь» почти на 50% состоит из бульона, отмечают «Известия».

Эксперты Роскачества не обнаружили в исследованных консервах тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Кроме того, не были выявлены нарушения по микробиологическим показателям.

«Вся тушенка безопасна», — резюмировали в Роскачестве.

Как отмечает RT, марки «Гродфуд», «СОВОК» и тушеная говядина «Барс» были признаны безопасными.