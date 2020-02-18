Что мешает сотрудничеству Северо-Западного региона России с Финляндией

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Развитие отношений Северо-Западного региона России с Финляндией», которая состоится в среду, 19 февраля, в 14.00, в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Предполагается обсуждение аспектов взаимодействия с ближайшими соседями, развитие туризма, торговли и культурных связей, а также обсуждение новых неожиданных идей.

Среди таких идей — предложение финских ученых ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей. Соответствующее предложение подготовила исследовательская группа Blue Adapt, утверждает шведская газета HBL. Профессор Хельсинкского университета Кари Хюйтяйнен считает, что столица Финляндии должна принять меры для того, чтобы приезжие не заполонили Хельсинки так же, как Барселону или Париж.

Альтернативная идея — ВСМ из Москвы планируется дотянуть до Хельсинки, что, конечно увеличит поток туристов в обе стороны.

Что мешает развивать туризм между двумя нашими странами, насколько старые конфликты влияют на сегодняшнее взаимодействие, какова роль российской и финской бюрократии в турбизнесе и взаимной торговле, чего позитивного уже добились в этих сферах Россия и Финляндия?

На эти и другие вопросы ответят гости пресс-конференции:

— Нивинская Анна Михайловна, заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»;

— Кирилл Соколов, глава Ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга»;

— Елена Тикка, глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto;

— а также законодатели, экономисты и политологи.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16