Ветлицкая простудилась после концертов в России

Москва, 18 февраля. Известная российская певица Наталья Ветлицкая после концертов и выступлений на корпоративах в России отправилась отдыхать домой в Испанию. Она написала в социальной сети Instagram, что простыла после концертов, но вернувшись в Испанию, чувствует себя замечательно.

Ветлицкая выложила в Сети видео. В ролике она рассказывает, что у нее болит горло и заложен нос. Далее она признается, что, несмотря на это, чувствует себя замечательно.

При этом ранее Ветлицкая заявила, что сообщения в Сети о том, когда именно она стала жить в Испании, не соответствуют действительности. По словам 55-летней артистки, в Испанию она уехала примерно семь лет назад. Помимо этого, исполнительница хита «Посмотри в глаза» обратила внимание на распространенные в прессе сообщения о том, что она «впервые за 25 лет» вышла на сцену, и порекомендовала журналистам научиться считать.

«Слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006 году, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013 году, а не 15 лет назад. Изучайте математику!» — посоветовала Ветлицкая в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры поздравили Ветлицкую с возвращением на сцену, а также не увидели ничего особенного в том, что корреспонденты перепутали все даты.

Наталья Ветлицкая стала популярной в 1988 году, присоединившись к поп-группе «Мираж». В 1992 году оставила коллектив и занялась сольной карьерой.