Apple сократит поставки iPhone из-за коронавируса

Нью-Йорк, 18 февраля. Поставки смартфонов iPhone по всему миру будут на какое-то время ограничены на фоне вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается на сайте «яблочной» корпорации Apple.

Партнеры американской компании по сборке гаджетов находятся за пределами китайской провинции Хубэй, но производство все равно наращивается медленнее, чем планировалось. В Apple указали на то, что это не позволит корпорации достигнуть ожидаемого дохода, пишут «Известия».

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что ситуация с вспышкой нового типа пневмонии отразилась на спросе на продукцию Apple в КНР, поскольку многие магазины-партнеры были закрыты, а те, что открыты — работают при сокращенном графике и с очень низким потоком покупателей, отмечает «Газета Кемерова».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Китайские власти сообщили об этом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 18 февраля, передавал телеканал «360»,число жертв заболевания только в КНР увеличилось до 1868 человек, подтвержденных случаев заражения — свыше 70 тыс. Накануне китайские специалисты начали производить лекарство, которое может быть результативным в борьбе с заболеванием.