Кейт Миддлтон рассказала, что Гарри и Меган нарушили важную королевскую традицию

Лондон, 18 февраля. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявила, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл нарушили очень важную традицию королевской семьи, отказавшись показывать прессе новорожденного сына Арчи.

Миддлтон вспомнила свои эмоции после рождения первенца. Она отметила, что они с супругом понимали важность произошедшего и хотели поделиться радостью со всеми. Об этом пишет британское издание The Sun.

«Мы были безумно благодарны за всю оказанную нам поддержку и хотели поделиться этой радостью с публикой. Это казалось очень важным», — заметила она.

Кейт Миддлтон подчеркнула, что все три беременности страдала от токсикоза. По словам Герцогини Кембриджской, она не может отнести себя к людям, которые наслаждались этим положением. Весомую поддержку оказали ей близкие, родные и друзья.

По словам супруги принца Уильяма, она прибегала к практике гипнородов, однако эффекта она не дала. Гипноз и медитации не смогли облегчить боль, пояснила Кейт Миддлтон.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевских титулов. Они хотят самостоятельно зарабатывать. Пара больше не будет использовать титулы Его и Ее высочества. Но принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на реставрацию их резиденции.

Астролог и телеведущая Василиса Володина объяснила это решение. По ее словам, это произошло под влиянием Нептуна. Володина считает, что в таком случае человек часто совершает ошибки, начинаются скандалы и интриги. Астролог уверена, что принц Гарри попал под его влияние еще в мае 2019 года после рождения сына Арчи. Родители сразу «записали» ребенка без титула, это стало первой роковой ошибкой супружеской пары.