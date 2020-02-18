Жители сирийской Ракки рассказали о жизни в разрушенном коалицией городе 

Дамаск, 18 февраля. Сирийский город Ракка, бывшая столица «халифата» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, спустя почти два с половиной года после освобождения международной коалицией во главе с США все еще лежит в руинах. В Telegram-канале появились кадры из разрушенного города.

Отмечается, что после штурма международной коалиции осенью 2017 года город фактически был полностью разрушен. Погибло около двух тысяч местных жителей, еще около 250 сирийцев стали беженцами. По сведениям средств массовой информации, около 250 боевиков ИГИЛ1 с 3,5 тысячи семей по согласованию с коалицией во главе с американкой армией выехали из города на восток Сирии.

Как пишет РИА Новости, коалиция во главе с США потерла интерес к населенному пункту. Сейчас жители Ракки вынуждены выживать сами по себе и ютиться в руинах собственных домов. По данным издания, вместо помощи сирийцам, коалиция сосредоточилась на контроле за нефтяными скважинами на востоке страны. По сведениям журналистов, доходы от них идут мимо государственного бюджета, а добыча нефти идет без согласия официального Дамаска.

Как уточнила одна из жительниц города Смум Халед, дом, где она жила со своей семьей, разбомбили самолеты.

«Мы живем в подвале, работы нет, денег кормить и одевать детей тоже нет. Зарабатываем тем, что сдаем арматуру. Этого хватит, только чтоб с голоду не умереть», — сказала она.

Другой житель Ракки по имени Мустафа (фамилию мужчина не назвал), напомнил, что американцы обещали помочь восстановить разрушенные дома.

«Какая там помощь от них! Я сам покупал и арматуру, и цемент. Все очень дорого, несколько месяцев пришлось деньги откладывать», — подчеркнул он.

1 Организация запрещена на территории РФ.