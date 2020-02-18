Украина продаст три морских порта из-за их убыточности

Киев, 18 февраля. Три морских порта Украины — «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск», — которые имеют выход к Черному морю, были включены в реестр объектов, подлежащих приватизации по причине их невыгодности. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.

«Среди практически 1000 объектов, подлежащих приватизации, есть немало интересных и достойных вашего внимания. Вот, к примеру, три торговых морских порта «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск», — говорится в сообщении фонда.

Согласно информации ведомства, перечисленные объекты являются очень убыточными для государственной казны и не имеют денег на полную выплату заработной платы своим работникам. Отмечается, что в числе главных задач ФГИ — найти ответственных инвесторов, которые не только выстроят управление, но и помогут сохранить рабочие места.

Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ранее заявил, что главной целью приватизации является «привлечение инвестиций для развития предприятий и формирование новых рабочих мест».

В первом квартале нынешнего года Фонд госимущества Украины собирается объявить свыше двух сотен аукционов.

Ранее министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более 300 предприятий в ФГИ для их будущей приватизации.