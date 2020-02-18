В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Москва, 18 февраля. Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.

Ранее на канале Дудя на YouTube появилась картина «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Ролик за несколько дней посмотрели около 13 миллионов человек. При этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил журналиста на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса. Ожидается, что он пройдет в Госдуме в пятницу.

Как пишет НСН, Покровский подчеркнул, что интерес к обследованию на ВИЧ вырос.

«Тут сомнений нет. Просмотров было много, и многие забеспокоились, нет ли у них ВИЧ-инфекции», — подчеркнул он.

Академик добавил, что примерно в половине из зарегистрированных Роспотребнадзором случаев ВИЧ-инфекции люди получают лечение. Он подчеркнул, что ситуация в скором времени улучшится.

«В течение года число получающих лечение увеличится еще на 100–200 тысяч», — сказал он.

Ранее фильм Дудя о ВИЧ назвали полезным в Минздраве РФ. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. По мнению Салагая, в документальном фильме приводится много важной информации, о которой не знает внушительная часть аудитории.

Особо он отметил то, что в фильме Юрий Дудь обращает внимание на необходимость борьбы со стигмой в отношении людей, инфицированных ВИЧ. Салагай как врач поясняет, что сегодня ВИЧ не является приговором, поэтому важно, чтобы человек с инфекцией мог проходить лечение и жить обычной жизнью.