Аваков отреагировал на идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Киев, 18 февраля. Украинская сторона рассматривает возможность пошагового восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, но речь о совместном патрулировании с представителями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не идет. Об этом сообщил руководитель МВД Украины Арсен Аваков.

Отвечая на вопрос участников ток-шоу «Свобода слова» о том, идет ли речь о совместном с республиками Донбасса патрулировании границы с Россией в Донбассе, министр заявил: «Нет, не идет». Параллельно он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Мы рассматриваем, скорее всего, поэтапный выход на границу. Возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… Но о совместном контроле границы речь не идет», — подчеркнул глава ведомства.

При этом, уточнил Аваков, изучается вариант с совместным патрулированием территории Донбасса украинскими полицейскими вместе с представителями местных общин, пишет «Царьград».

Ранее глава украинского государства выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с предложением патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на время подготовительных процедур к местным выборам в регионе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициативу Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе необходимо обсуждать с ЛНР и ДНР, но украинская сторона готовность к разговору не проявляет.