Ургант в своем шоу на Первом канале посмеялся над словами отца о пенсии

Москва, 18 февраля. Телеведущий Иван Ургант пошутил про слова отца Андрея Урганта о пенсии.

Ранее советский и российский актер Андрей Ургант рассказал порталу Teleprogramma.pro, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей. При этом он уточнил, что не замечает ее, так как примерно такую сумму денег тратит за день. Отец известного шоумена Ивана Урганта отметил, что длительное время вообще не получал пенсию.

Как уточнил телеведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, его отец вошел «в тройку самых крутых прожигателей жизни».

По его словам, весь список выглядит примерно так: основатель и шеф-редактор журнала «Playboy» Хью Хефнер, британский рок-музыкант и актер Мик Джаггер и отец телеведущего Первого канала Андрей Ургант.

«Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку прожигателей жизни», — посмеялся Ургант.

Напомним, около 40% российских мужчин считают дискриминацией более высокий возраст выхода на пенсию по сравнению с женщинами. Социологическое исследование провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019-го и завершится в 2028 году. Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию, будет происходить поэтапно в течение 10 лет.

Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить рамочное регулирование индексации пенсий в конституции, а более подробно урегулировать этот вопрос на уровне федеральных законов.