Украинский фигурист умер в возрасте 29 лет в Китае

Пекин, 18 февраля. Бывший украинский фигурист Николай Бондарь умер в возрасте 29 лет в КНР. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Украинской федерации фигурного катания на коньках.

По имеющимся данным, спортсмен ушел из жизни в прошедший уик-энд.

«Федерация фигурного катания выражает свои соболезнования родным и близким», — следует из сообщения.

В настоящее время о причинах смерти не сообщается. Согласно неподтвержденным данным, смерть могла наступить в результате остановки сердца.

Бондарь завоевывал бронзу чемпионата Украины, принимал участие в юниорском первенстве мира и этапах юниорского Гран-при. По окончании спортивной карьеры он работал тренером в Китае, передает телеканал «360».