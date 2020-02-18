Бундестаг призвал правительство Германии отказаться от военных учений на границе с РФ

Берлин, 18 февраля. Депутаты бундестага от Левой партии призвали правительство Германии отказаться от развертывания войск на российской границе в рамках запланированных учений НАТО «Защитник Европы 20» (DEFENDER-Europe 20). По мнению депутатов, подобные действия в дни приближения 75-летия годовщины Дня Победы станут оскорблением для населения России.

Международные учения пройдут под руководством Вашингтона и станут крупнейшей за 25 лет переброской войск с американской территории в Европу. В частности, вблизи границы РФ расположатся около 20 тысяч военнослужащих США и дивизия тяжелой бронированной техники.

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза», – цитирует RT обращение депутатов федеральному правительству Германии.

По их словам, предки граждан РФ и стран, входивших когда-то в СССР, принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма. Отдельно депутаты отмечают, что вместо того, чтобы научиться на истории, правительство Германии оказывает поддержку в переброске войск и само принимает участие в учениях, которые являются демонстрацией военной мощи.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что такие масштабные учения связаны не только с желанием «поиграть мускулами». По его мнению, США хотят показать, что способны «защитить» Европу от России. При этом стоит отметить, что Россия не собирается ни на кого нападать.