Россия сохранит действие внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта

Москва, 18 февраля. Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Отмечается, что ранее украинское правительство приняло решение, что с 1 марта украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта.

Как уточнили в ведомстве, в 1997 году между странами было подписано межправительственное соглашение, разрешающее использовать для поездок в РФ, помимо стандартного набора документов для иностранцев, внутренние паспорта Украины.

«Допускается использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов, включая внутренние паспорта, для въезда в РФ, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции», — подчеркнули в министерстве.

Как пишет ТАСС, в МВД добавили, что соглашение будет действовать и после 1 марта.

Ранее сообщалось, что Украина смягчит правила пересечения границы с Крымом для детей. Упрощенная процедура позволит им самостоятельно пересекать КПП при наличии паспорта Украины (ID-карты) или украинского загранпаспорта, а также при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Ранее дети могли пересекать границу с полуостровом лишь в сопровождении двух родителей или с одним родителем, но при наличии нотариально заверенного согласия от второго.

Как сообщает «Газета.ру», ранее президент Украины Владимир Зеленский, вдохновленный разговорами с папой римским, пригласил понтифика посетить Донбасс.