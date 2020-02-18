Крупнейший торговый центр загорелся в Баку

Баку, 18 февраля. Пожар произошел в крупнейшем торговом центре «Садарак» в азербайджанской столице. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

По данным ведомства, на место происшествия экстренно выехали пожарные расчеты и спасатели. Принимаются необходимые меры по ликвидации огня, передает RT. В настоящее время другие подробности не приводятся.

Торгово-развлекательный центр «Садарак» располагается в пригороде Баку, его общая площадь составляет 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок агропромышленных товаров.