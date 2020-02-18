Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию выплат. События дня. ФАН-ТВ

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию страховых выплат. Такой законопроект вскоре рассмотрят депутаты Госдумы. Автором инициативы выступил российский сенатор Василий Иконников. Новый закон, если он будет принят, восстановит пенсионный механизм, который действовал до 2016 года. А именно речь о выплатах тем гражданам, кто до сих пор трудится, хотя уже может выйти на заслуженный отдых. Четыре года назад индексация для них была отменена при серьезном дефиците бюджета, которого сейчас не наблюдается, как отмечают авторы нового проекта. Более того, это привело к тому, что часть пенсионеров ушла в теневой сектор экономики. Когда депутаты рассмотрят инициативу, пока не известно.

Пятеро погибли в ДТП под Волгоградом Смертельная авария приключилась на дорогах Волгоградской области. Пять человек погибли при ДТП с участием двух авто в ночь на вторник. Трагедия случилась на трассе Старая Полтавка — Палласовка. Кадры с места ЧП публикует Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречку, где столкнулся с бензовозом КАМАЗ. Грузовик практически раздавил легковушку, водитель и четверо пассажиров которой в итоге скончались. Есть ли в ДТП другие пострадавшие, не сообщается. Уже известно, что все могло обернуться куда трагичнее, но цистерна фуры, к счастью, была пуста. Точные причины аварии устанавливаются.

Пассажиры японского круиза скоро сойдут на берег Карантин круизного лайнера в Японии, несмотря на рост числа зараженных, продлевать не планируется. По данным минздрава страны, пассажиры с отрицательным анализом на коронавирус могут сойти на берег уже 19 февраля. Эвакуация с борта должна пройти в течение двух дней. Но до тех пор на судне Diamond Princess остаются более 3000 человек, из них почти 500 подхватили инфекцию. На карантине в Йокогаме корабль стоит с 3 февраля после того, как вирус нашли у одного из китайских туристов. Но выяснилось, что угроза эпидемии куда серьезнее, чем ожидалось. А накануне в число зараженных попала россиянка, и это первый случай, когда новый коронавирус зафиксирован у гражданина нашей страны.