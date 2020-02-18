Пользователи Сети пришли в восторг от фото Наоми Кэмпбелл с обнаженной грудью

Нью-Йорк, 18 февраля. Британская модель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото с голой грудью, фолловеры пришли в восторг от нового снимка.

49-летняя звезда подиума запечатлена лежащей на кровати без нижнего белья. Наоми решила прикрыть свою грудь длинными роскошными волосами и смайлом. Кроме того, супермодель дополнила образ браслетами. Как отметили фанаты Кэмпбелл, светская львица «взорвет этим кадром Сеть».

Пользователи восхищались красотой и смелостью модели, называли ее королевой и шикарной женщиной. Также снимок комментировали звезды Голливуда. Так, актриса Хайди Клум оставила под постом смайл в виде огня.

Напомним, в сентябре прошлого года Наоми Кэмпбелл и российские модели Наталья Водянова и Елена Перминова осудили ох отницу за снимок с убитым леопардом. Так, Перминова и вовсе назвала члена сафари-клуба «чудовищем».