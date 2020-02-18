В Казахстане арестовали двух мужчин, планировавших теракты в стране

Нур-Султан, 18 февраля. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли готовящиеся террористические акты и взяли под стражу двух последователей религиозного течения, которые собирались их осуществить. Об этом сообщила во вторник пресс-служба казахской спецслужбы.

По имеющимся данным, 14 февраля силовики в результате оперативных действий в Алма-Ате задержали двух последователей деструктивного религиозного течения.

Отмечается, что по месту жительства арестованных были найдены кустарное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, детали для его изготовления, холодное оружие, мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами предполагаемых объектов для атаки.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, в настоящее время следственные действия продолжаются.