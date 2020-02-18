Сотрудница крематория рассказала о казусных случаях на работе

Новосибирск, 18 февраля. Работница Новосибирского крематория Кристина Клековкина рассказала журналистам рассказала о курьезных случаях, которые происходили у нее на службе. Родственники одних усопших слышали «звуки» из гроба, а другие не могли узнать покойника.

По словам Клековкиной, долго сохранялся миф о том, что до кремации сотрудники могут подменять или снимать драгоценные похоронные принадлежности с тел умершего. Поэтому некоторое время родственникам разрешалось присутствовать в момент кремации.

«Самый серьезный казус на церемонии, проведенной мной, случился, когда одному молодому человеку показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки. В этот момент гроб находился у открытой печи, парень кинулся к нему и опрокинул на пол. Представляете, какой ужас и для персонала, и для родных?», – рассказала Клековкина изданию «Московский комсомолец».

По словам работницы, после данного инцидента родственники наблюдают за процессией из специальной стеклянной комнаты. Кроме того, часто бывшие жены решают выяснить отношения прямо во время процессии. Иногда споры возникают из-за того, что родственники не могут разделить прах.

Клековкина также отметила, что иногда близкие усопшего из-за грима не могут опознать человека, в таких случаях тело приходится идентифицировать по родинкам и шрамам. Также форс-мажоры у сотрудницы крематория возникали в момент развеивания праха. Обычно, церемония проходит над рекой Обь, но однажды вблизи процессии оказались посторонние люди, которые начали возмущаться и угрожали вызвать полицию. Однако погребение в воду законом не запрещено, объясняет специалист.

Напомним, ранее американские специалисты заявили, что компостирование тел может стать хорошей альтернативой как традиционным похоронам, так и кремации. Причина в том, что данный процесс занимает всего несколько недель, а на полученном биологическом материале можно вырастить дерево в память об усопшем человеке, пишет «Газета.ru».