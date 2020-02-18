В России могут запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Москва, 18 февраля. Государственная дума РФ должна рассмотреть новые поправки в 157 статью Жилищного кодекса, которые должны запретить отключать у граждан услуги ЖКХ за долги. Причина в том, что из-за тех, кто не платит по счетам, страдают соседи.

Соответствующий законопроект на обсуждение вынес депутат Алексей Куринный. На данный момент правовое управление Госдумы не нашло замечаний к документу. Согласно предложению Куринного, в законе будет закреплены случаи запрета отключения за неуплату в многоквартирных домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

«После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», – поясняет одну из причин депутат.

Кроме того, по его мнению, теплоснабжение отключать нельзя, так как семьи, которые не имеют возможности платить за газ, вынуждены жить в холоде, сообщают «Известия».

На сегодняшний день данный законопроект поддержали в комитете по жилищной политике и ЖКХ, в ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Вместе с тем, депутаты от «Единой России» признают, что такая проблема действительно существует, однако они считают необходимым внимательнее ознакомиться с текстом законопроекта.

Напомним, ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на ЖКХ для граждан, которые откажутся от получения бумажных квитанций и будут совершать оплату онлайн, пишет «Газета.ru».