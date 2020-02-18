Россиянам с «серой» зарплатой могут отказать в выдаче кредита

Москва, 18 февраля. Центральный банк России намерен разрешить кредитным организациями использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС) при оформлении кредитов. Из-за этих мер клиенты, получающие «серую» зарплату, могут лишиться возможности брать деньги под процент.

По словам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная тема поднималась давно, в настоящее время обсуждается соответствующий законопроект. Он может быть принят Госдумой до конца весенней сессии. Предполагается, что за счет более точного расчета доходов, данные ФНС должны позволить банкам эффективнее управлять рисками граждан.

«С ноября прошлого года, напомню, российские банки при оформлении кредита должны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН). Зная доходы заёмщика, подтвержденные ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информация о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента», – объяснил в интервью «Парламентской газете» Анатолий Аксаков.

Вместе с тем он пояснил, что скорее всего гражданам, которые по-прежнему получают зарплату в конвертах, будут отказывать в выдаче кредита. Либо же процентная ставка для них будет выше. По мнению Аксакова, данная мера в том числе должна стимулировать россиян получать «белые» зарплаты.

Напомним, ранее представители Центробанка РФ высказали опасение из-за желания россиян жить в долг. 36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты, пишет «Газета.ru».