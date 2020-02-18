Жена Диброва рассказала о самочувствии супруга

Москва, 18 февраля. Супруга российского журналиста и телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о самочувствии мужа. По ее словам, поклонникам не стоит волноваться, поскольку с ним все хорошо. В настоящее время с ним рядом находится семья. Об этом Полина Диброва написала в своем Instagram.

«Дмитрий – казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть», – написала она.

В комментариях подписчики Дибровой уже пожелали ее мужу быстрого выздоровления, а их семье – беречь друг друга.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, телеведущий Дмитрий Дибров был экстренно госпитализирован из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры фильма «Луна» Егора Кончаловского. Очевидцы сообщали, что мужчина потерял сознание после приступа эпилепсии, однако вскоре данную информацию Федеральному агентству новостей опроверг пиар-директор Диброва. Он пояснил, что Дибров действительно был доставлен в больницу после обморока, однако не из-за заболевания.

Известно, что в тот момент рядом с ним находился его коллега Леонид Якубович. Ему удалось оказать первую помощь Диброву и вызвать медиков. Позже сам Дибров в общении с журналистами рассказал, что у него просто случился обморок, на который «каждый имеет право, если ему 60 лет», но сейчас все в порядке. Тем не менее, врачи решили оставить его под наблюдением до среды, сообщает «Газета.ru».