Соловьев ответил на слова судьи Арановского о том, что РФ нельзя считать преемницей СССР

Москва, 18 февраля. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев ответил судье Конституционного суда (КС) Константину Арановскому, который заявил, что СССР считается «незаконно созданным государством», а Россия не должна считаться правопреемницей «тоталитарных преступлений» советской власти. Журналист напомнил юристу, что в таком случае придется отказаться и от подвигов, совершенных прежними поколениями.

«А кто тогда победил в Великой Отечественной Войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, СБ? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год?» – написал в своем Telegram-канале Владимир Соловьев отметив, какими «удивительными» людьми оказываются судьи КС.

Напомним, своим заявлением о том, что РФ должна возмещать «вред», который нанес Советский Союз, Арановский прокомментировал постановление Конституционного суда о возмещении жилой площади, отнятой у трех женщин в СССР.

Слова судьи вызвали бурное обсуждение в социальных сетях и среди Telegram-каналов. Так, Арановскому предложили признать диссертацию, которую он написал еще в СССР, «филькиной грамотой». Другие обратили внимание, что отказ от правопреемственности Советского Союза обнулит договоры, обеспечивающие принадлежность РФ целого ряда территорий.

Позже в пресс-службе Конституционного суда РФ заявили, что позицию судьи не поддерживают большинство его коллег и мнение отдельного судьи на этот счет не влияет на принятие решения инстанцией, сообщает «Газета.ru».