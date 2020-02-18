Назвавший гражданских жен «проститутками» священник сообщил об угрозах в свой адрес

Москва, 18 февраля. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, резко раскритиковавший женщин в гражданских браках, сообщил, что в его адрес начали поступать угрозы. При этом он уточнил, что «не называл женщин проститутками», а говорил о явлении.

Журналист Kp.ru поинтересовался у священнослужителя, что вынудило его назвать женщин, которые живут в гражданском браке, «бесплатными проститутками».

«Нет, это вообще клевета. Я не называл женщин проститутками. Речь шла о явлении. Что современный мужчина, предлагая не руку и сердце и защиту, и свою любовь навсегда, а без всякой ответственности склоняет ее к блудному сожительству. И единственное здесь современное и литературное слово, в котором нет ничего такого», — заявил Смирнов, добавив, что не хотел никого обидеть.

При этом он уточнил, что ставшие причиной скандала заявления были сделаны в ходе частного разговора.

«Но гражданский брак — это проституция, это блуд?» — спросил журналист.

«Конечно. Я дал разным СМИ 17 интервью сегодня. Представляете, народ настолько одичал, что даже не понимает, что такое грех, а что такое — грешник», — ответил священнослужитель.

По словам протоиерея, ему звонили несколько человек «с желанием убить», и поступали угрозы «сильно избить». Никто из звонивших не назвал своих имен.

Смирнов подтвердил, что не собирается извиняться за вырванные из контекста слова, поскольку никогда не оскорблял женщин, а наоборот выступает за них.

«Я хочу, чтобы у женщины был тот самый высокий статус, который ей придала церковь. Это лучшая половина человечества. Я не хочу, чтобы они были обмануты. Я не хочу, чтобы ими пользовались. Их молодостью, красотой. Я хочу, чтобы у каждой из них была семья, о которой она мечтает. Я хочу, чтобы ее добивались десятки человек, а она выбирала лучшего. А не отправлялась к первому встречному, который говорит: давай вот так», — заявил Смирнов.

Напомним, в понедельник стало известно, что известный юрист и журналистка Екатерина Гордон подала заявление на Смирнова. В интервью Федеральному агентству новостей она сообщила, что фраза Смирнова оскорбляет ее как женщину. К тому же ей интересно, с точки зрения уже как юриста, насколько быстро (или долго) будет проводиться проверка. В обязательном порядке должна быть назначена лингвистическая экспертиза слов священника, чтобы определить — есть ли в них состав преступления или нет, подчеркнула Гордон.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал заявление Смирнова в привычной для себя манере — в стихах. В тексте он сделал упор на материальном аспекте и подробно объяснил священнику, что на самом деле «жен бесплатных не бывает». В заключение Шнуров намекнул Смирнову на случаи совращения священниками детей.