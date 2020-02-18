Лавров и Шойгу обсудят с коллегами из Италии ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 18 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров с итальянскими коллегами в Риме обсудят ситуацию, сложившуюся в Сирии и Ливии, а также контроль над вооружениями и ряд других важных внешнеполитических вопросов.

Встреча состоится во вторник, 18 февраля. В Италии российских министров ждут как совместные, так и отдельные консультации с руководителем МИД Луиджи Ди Майо и министром обороны Лоренцо Гуэрини. Кроме того, Лавров и Шойгу встретятся с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

По словам Сергея Лаврова, представители России рассчитывают на позитивную отдачу от российско-итальянских переговоров.

«Рассматриваем их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, попытаться выйти на скоординированные шаги», – цитирует ТАСС Лаврова.

Данный формат встреч «2+2» между РФ и Италией действует на протяжении 11 лет, однако из-за переворота на Украине в них наметился большой перерыв. В марте 2016 года Москвой и Римом были достигнуты договоренности по продолжению встреч. Однако реализовать намеченные планы удалось только теперь. Стоит отметить, что несмотря на это, на протяжении всех предыдущих лет между странами сохранялись хорошие отношения.

Напомним, ранее проведение новых переговоров между Римом и Москвой анонсировал Сергей Лавров. Он отметил, что большую роль в укреплении взаимного доверия играет сотрудничество по межпарламентской линии. Глав МИД РФ считает, что важным шагом в его развитии станет проведение в марте 2020 года в Москве заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии.