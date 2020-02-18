Двое военнослужащих НАТО в Литве попались на наркотиках

Белград, 18 февраля. Анализы двух хорватских военнослужащих НАТО в Литве показали наличие следов наркотиков. Мужчин уволят со службы, сообщает пресс-служба Минобороны Хорватии.

Военная полиция Хорватии из состава второго контингента в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» (Enhanced Forward Presence, eFP) в Литве провела тестирование военнослужащих на наркотики. У двоих из них пришли положительные результаты.

Военные признались, что купили и употребили наркотики во время регулярного увольнения из казармы. За «оскорбление чести мундира» они будут уволены со службы.

Отметим, военные Хорватии уже попадали в скандальные истории. В частности, трое военнослужащих и капеллан из контингента НАТО оказались выдворены в декабре 2017 года из Польши за пьянство.

Отметим, в 2019 году НАТО исполнилось 70 лет. Опрошенные RT эксперты отметили, что к юбилею Альянс подошел с самыми сильными внутренними противоречиями за всю свою историю. Несмотря на то, что блок продолжает расширяться, по целому ряду вопросов среди его членов нет единства. Наибольшая напряженность наблюдается в отношениях Вашингтона и Анкары из-за ситуации в Сирии. Серьезные разногласия возникли между США и Европой, которая стремится к большей независимости в сфере безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе констатировал «смерть мозга» НАТО, передавала «Газета.ру». По его мнению, военно-политический блок полностью утратил внутреннюю координацию.