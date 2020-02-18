Путин ответил ТАСС на 20 самых важных и острых вопросов

Москва, 18 февраля. Информационное агентство ТАСС анонсировало эксклюзивное интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов.

Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» будет опубликован на всех площадках издательства 20 февраля в формате видеоинтервью. В нем глава государства ответит на вопросы: каково это – быть президентом? Какие решения ему приходится принимать, а главное – почему они именно такие?

Кроме того, журналисты поинтересовались у Владимира Путина, есть ли у него двойник, знал ли он об отставке правительства и есть ли шанс договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?», – объявил ТАСС список вопросов.

Спецпроект посвящен 20-летию с того момента, как Владимир Путин стал исполнять обязанности президента.

Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?



Смотрите с 20 февраля наш спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" на всех площадках ТАСС. pic.twitter.com/4yOT62Eyco — ТАСС (@tass_agency) February 17, 2020

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала архивные фотографии, связанные с работой главы Российской Федерации. Среди снимков и видеофрагментов есть первое обращение Путина к жителям страны в Новый год, первые зарубежные визиты, международные переговоры и другие исторические моменты.

Напомним, Владимир Путин занимал должность исполняющего обязанности президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года. Затем Путин стал президентом и пробыл на этом посту до 2008 года. С 2008 по 2012 год Путин занимал должность председателя правительства РФ, а затем снова возглавил страну.