Глава Amazon объявил, что пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Вашингтон, 18 февраля. Миллиардер из США Джефф Безос, являющийся главой и основателем компании Amazon, объявил, что создаст «Фонд Земли», задачей которого станет борьба с климатическими изменениями. Он также пообещал выделить десять миллиардов долларов на его работу.

«Я выделяю $10 млрд на начало [работы фонда] и буду выдавать гранты с этого лета. Земля - это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!», — написал Безос в своем Instagram.

По словам миллиардера, его инициатива ставит своей задачей финансирование деятельности как ученых, так и экоактивистов, и различных неправительственных организаций. Кроме того, она займется разработкой различных методов сохранения и защиты окружающей среды.

Бизнесмен напомнил, что считает изменение климата крупнейшей угрозой для планеты и призвал государства, частные компании и обычных людей работать сообща, чтобы «спасти Землю», пишет газета «Известия».

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, состояние Джеффа Безоса оценивается в 130 миллиардов долларов.

Напомним, что самым известным экоактивистом в прошлом году стала шведская школьница Грета Тунберг. Она получила широкую известность после своего выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, где обвинила его участников в бездействии и нежелании обращать внимание на «разрушение экосистемы». Американский президент Дональд Трамп прокомментировал ее выступление, сказав, что Грета Тунберг «очень сердитая». В свою очередь, журнал Time назвал в 2019 году Грету человеком года.