Амстердам, 18 февраля. Крушение малайзийского Boeing над Украиной летом 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Этот вывод следует из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который был опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Согласно этому документу, лайнер, выполнявший рейс MH17, пролетал вне зоны досягаемости «со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».

Как отметил голландский журналист Макс ван дер Верфф, из этого документа также следует, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов «Бук» во время конфликта на востоке Украины. Теперь Амстердам подтвердил, что не обладает данным о нахождении какого-либо «Бука» вблизи места крушения MH17.

Журналисты опубликовали в общей сложности четыре документа. Второй из них является стенограммой беседы немецкого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции, в которой Сикс рассказывает о свидетелях, заметивших в день крушения MH17 украинские истребители. Сам ван дер Верфф подтвердил, что лично знаком с Сиксом.

«Я удостоверился у самого Билли, что эти документы являются настоящими [и что такая беседа действительно проходила в указанное время в указанном месте], — сказал журналист.

Третий документ сообщает, что австралийские специалисты спустя год после крушения лайнера работали с обрезанными изображениями, которые были отредактированы. Австралийская полиция не имела доступа к оригинальным фотографиям, поэтому использовала изображения, взятые из соцсетей.

Еще один документ является стенограммой беседы голландских полицейских с неидентифицированным свидетелем, который рассказал, что слышал громкий взрыв незадолго до крушения Boeing, а также видел в небе два украинских истребителя.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту.