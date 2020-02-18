Пушков «поздравил» главу Мюнхенской конференции с включением в базу «Миротворца»

Москва, 18 февраля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией воспринял новость о включении главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в базу украинского сайта «Миротворец».

В своем микроблоге в Twitter Пушков «поздравил» своего «давнего знакомого» Ишингера «с попаданием в базу данных радикального сайта украинских националистов».

«Берлин уже делал по поводу «Миротворца» представления Киеву, но, как обычно, слишком мягко. Есть ли вообще у ФРГ способность влиять на Киев? Вопрос», — написал сенатор.

В понедельник стало известно, что в реестр скандального сайта Ишингер попал за подписание плана «12 шагов» по урегулированию конфликта на Донбассе. Авторами документа кроме него стали экс-министр обороны Британии Дес Браун и бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.

Авторы документа предложили открыть дополнительные КПП в Донбассе, активизировать поиски пропавших без вести и разминирование, привлечь к восстановлению региона Евросоюз, Россию и западные компании, а также смягчить антироссийские санкции, передавал RT. Однако МИД Украины назвал предложенный документ «частной инициативой». Официальный Киев оказался не согласен с представленными тезисами.

Сайт «Миротворец» представляет собой базу лиц, которые по версии модераторов причастны к преступлениям против Украины. Портал не является государственным, однако украинские пограничники отказываются пускать в страну людей из его черного списка.

Замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро обратил внимание, что на «Миротворце» часто появляются личные данные представителей СМИ, которых приравнивают к террористам. Как сообщала «Газета.ру», он призвал украинские власти закрыть ресурс.

В ответ спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада не имеет полномочий закрывать «информационные и другие сайты».