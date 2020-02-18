Россия и Турция на встрече в Москве обсудили мирное урегулирование в Идлибе

Москва, 18 февраля. В российской столице прошли переговоры делегаций РФ и Турции, на которых обсуждалась ситуация в Сирии. Об этом сообщает МИД Турции в своем аккаунте в Twitter.

Во встрече принимали участие заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, замглавы российского МИДа Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как сообщается, главной темой переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе. Россия и Турция обсудили меры, которые могут быть приняты для полной реализации договоренностей, достигнутых ранее в Сочи, а также как добиться предотвращения их нарушений. Переговоры возобновятся утром 18 февраля.

По данным прессы, турецкий МИД заявил, что делегация из Анкары считает необходимым как можно скорее снизить напряженность на местах, чтобы избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Напомним, что предыдущие переговоры по ситуации в Идлибе между Турцией и Россией состоялись 10 февраля.

В последнее время ситуация в Идлибской зоне деэскалации существенно обострилась. Недавно подразделения турецких войск без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам. В результате погибли четыре военных, еще девять получили ранения.

Добавим, Анкара поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Сирийские власти считают присутствие турецких военных на своей территории нелегальным и приравнивают действия Турции к военному вторжению.