Глава Мюнхенской конференции Ишингер попал в базу украинского «Миротворца»

Киев, 18 февраля. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оказался в базе украинского сайта «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность» страны. Ранее Ишингер стал соавтором плана по прекращению гражданской войны на Украине.

В частности, в реестр скандального сайта Ишингер попал за подписание плана по урегулированию конфликта на Донбассе. Авторами документа кроме него стали экс-министр обороны Британии Дес Браун и бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, сообщает РИА Новости.

Авторы документа предложили открыть дополнительные КПП в Донбассе, активизировать поиски пропавших без вести и разминирование, привлечь к восстановлению региона Евросоюз, Россию и западные компании, а также смягчить антироссийские санкции. Однако МИД Украины назвал предложенный документ «частной инициативой». Официальный Киев оказался не согласен с представленными тезисами.

Стоит отметить, что документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе» был опубликован в Сети в преддверии открытия конференции в Мюнхене, но исчез с сайта мероприятия после его начала. Однако вскоре план по прекращению украинского конфликта вновь вернули на сайт конференции.

Скандальный сайт «Миротворец» представляет собой базу лиц, которые по версии модераторов причастны к преступлениям против Украины. Портал не является государственным, однако украинские пограничники отказываются пускать в страну людей из его черного списка. Сайт обнародует личные данные людей, которые, по мнению модераторов, являются «изменниками родины».