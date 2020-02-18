Гендиректор «Титановой Долины» Кызласов задержан в Екатеринбурге

Екатеринбург, 18 февраля. Генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов был задержан в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Гендиректора «Титановой долины» сегодня задержали в Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Как сообщается, задержанного подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Пресс-служба «Титановой долины» пока никак не прокомментировала ситуацию.

«Титановая долина» входит в число десяти особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в России. Она является единственной на Урале и в Сибири. Первой площадкой ОЭЗ стала «Салда», получившая свой особый статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. В ней будут размещены крупные производственные проекты, специализирующиеся на механообработке, деревообработке, металлургии и тяжелом машиностроении. Второй площадкой, получившей статус ОЭЗ стала «Уктус». В ней размещено высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку; кроме того, в ней находится авиастроительный кластер.

В сентябре 2017 года «Титановая долина» получила из казны Свердловской области 129,5 млн рублей на завершение строительства первой очереди. В бюджете первоначально планировали выделить 429,5 млн рублей на строительство инфраструктуры, в 2017 году было выделено на эти цели 300 млн.