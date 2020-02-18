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Пушков назвал «явной чушью» заявление Пристайко о возможной войне РФ и Белоруссии

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Пушков назвал «явной чушью» заявление Пристайко о возможной войне РФ и Белоруссии

Москва, 18 февраля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «дешевой пропагандой» и «явной чушью» заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможной войне между Россией и Белоруссией. 

Ранее в понедельник Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить свою независимость, то ей якобы придется воевать с Россией

В свое микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание, что со временем Пристайко все больше становится похож на своего предшественника на посту главы МИД Украины Павла Климкина.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал сенатор.

Пушков назвал «явной чушью» заявление Пристайко о возможной войне РФ и Белоруссии

В интервью чешским СМИ Пристайко заявил, что предупреждал белорусских журналистов о возможности войны с Россией еще несколько лет назад. В ответ чешские журналисты поинтересовались у украинского министра, говорил ли он это белорусскому президенту Александру Лукашенко. Пристайко ответил, что глава Белоруссии якобы дал понять, что готов воевать, передавала «Газета.ру».

Пушков назвал «явной чушью» заявление Пристайко о возможной войне РФ и Белоруссии

Отметим, что власти Белоруссии несколько раз заявляли, что Москва якобы намекает Минску на присоединение к РФ в обмен на единые цены на энергоносители. Кремль назвал подобные обвинения некорректными, отметив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Россия и Белоруссия должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Эксперты уверены, что подобная риторика со стороны Лукашенко вызвана его желанием «выбить» у России максимальные преференции, которые связаны и с «налоговым маневром», и с ценами на энергоносители.

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