Пушков назвал «явной чушью» заявление Пристайко о возможной войне РФ и Белоруссии

Москва, 18 февраля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «дешевой пропагандой» и «явной чушью» заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможной войне между Россией и Белоруссией.

Ранее в понедельник Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить свою независимость, то ей якобы придется воевать с Россией.

В свое микроблоге в Twitter Пушков обратил внимание, что со временем Пристайко все больше становится похож на своего предшественника на посту главы МИД Украины Павла Климкина.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал сенатор.

В интервью чешским СМИ Пристайко заявил, что предупреждал белорусских журналистов о возможности войны с Россией еще несколько лет назад. В ответ чешские журналисты поинтересовались у украинского министра, говорил ли он это белорусскому президенту Александру Лукашенко. Пристайко ответил, что глава Белоруссии якобы дал понять, что готов воевать, передавала «Газета.ру».

Отметим, что власти Белоруссии несколько раз заявляли, что Москва якобы намекает Минску на присоединение к РФ в обмен на единые цены на энергоносители. Кремль назвал подобные обвинения некорректными, отметив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Россия и Белоруссия должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Эксперты уверены, что подобная риторика со стороны Лукашенко вызвана его желанием «выбить» у России максимальные преференции, которые связаны и с «налоговым маневром», и с ценами на энергоносители.