Бизнесмены предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Тула, 18 февраля. Крупные бизнес-структуры предложили рабочей группе Госсовета декриминализовать ряд экономических преступлений и смягчить наказание за их совершение. В частности, обсуждаются инициативы отмены уголовной ответственности за невыплату зарплаты и введения наказания для следователей, которые ведут необоснованное преследование бизнеса.

Известно, что данные предложения поступили рабочей группе по направлению «Промышленность», которой руководит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Кроме этих изменений, на данное обсуждение данным направлением вынесено еще 23 инициативы.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тульской области, в финальный список будут внесены лишь те инициативы, которые способны оказать максимальный эффект на темпы роста промышленности. Уточняется, что указанный список инициатив еще будет дорабатываться заинтересованными органами государственной власти.

Напомним, ранее правительство РФ приступило к рассмотрению вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23-25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат. В настоящее время работодатель обязан платить за работника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы. Из них 22% — это пенсионные взносы, 5,1% — обязательное медицинское страхование, 2,9% — социальное страхование, пишет «Газета.ru».