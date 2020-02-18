McDonald's первым в России открыл «темную кухню»

Москва, 18 февраля. СМИ выяснили, что McDonald's запустил в Москве «темную кухню» (dark kitchen) — кухню-фабрику, которая готовит и выдает заказы исключительно курьерам. Это первый подобный проект в России.

Как передает РБК, выяснилось, что еще осенью прошлого года McDonald's открыл в Москве первую фабрику-кухню, которая предназначается исключительно для доставки готовой продукции. Помещение под эти цели находится около станции метро «Юго-Западная». «Темная кухня» занимает площадь около 400 кв. м.

По данным издания, сейчас McDonald's ищет помещение, в которых обычный ресторан будет совмещен с дополнительной кухней, обслуживающей только курьеров агрегаторов доставки.

Представитель сервиса Delivery Club сообщил, что фабрика-кухня является одним из лидеров по количеству заказов в Москве из McDonald's. «Темная кухня» находится в зоне с высокой плотностью населения, и все операционные процессы этой точки ориентированы именно на доставку.

На сегодняшний день McDonald's является первым фаст-фудом, открывшим «темную кухню». Их ближайшие конкуренты — KFC — сообщили изданию, что пока не планируют разрабатывать подобный формат. В российском Burger King на запрос не ответили.

В конце прошлого года стало известно, что первый McDonald's открылся в московском Сбербанке. Как передавала «Газета.ру», часть с рестораном быстрого питания находится после зоны с банковскими автоматами. «Отделение» McDonald's в банке состоит из кофемашины и планшета для заказа еды.