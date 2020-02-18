Глава МИД Украины предрек Белоруссии «войну с Россией»

Прага, 18 февраля. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить свою независимость, то ей якобы придется воевать с Россией. Свое заявление он сделал во время интервью чешскому изданию Respekt.

«Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», — приводит слова Пристайко пражский еженедельник.

В ответ чешские журналисты поинтересовались у украинского министра, говорил ли он это белорусскому президенту Александру Лукашенко. Пристайко ответил, что глава Белоруссии якобы дал понять, что готов воевать.

Отметим, что власти Белоруссии несколько раз заявляли, что Москва якобы намекает Минску на присоединение к РФ в обмен на единые цены на энергоносители. Кремль назвал подобные обвинения некорректными, отметив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Россия и Белоруссия должны решать спокойно, путем деловых переговоров. Эксперты уверены, что подобная риторика со стороны Лукашенко вызвана его желанием «выбить» у России максимальные преференции, которые связаны и с «налоговым маневром», и с ценами на энергоносители

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще 8 декабря 1999 года в российской столице. Лукашенко предлагал к двадцатилетию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты». Сейчас идет работа по разработке 31 проекта «дорожных карт» в различных сферах.