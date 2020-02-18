Правительство Украины хочет создать реестр «пострадавших от агрессии РФ»

Киев, 18 февраля. Кабинет министров Верховной рады Украины заявил о намерении создать реестр лиц, которые якобы «пострадали от агрессии РФ».

Сообщается, что составлять данный список будет министерство по делам ветеранов и неподконтрольных территорий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет украинского парламента, детали создания реестра будут указаны в отдельном приказе, составлением которого займется генеральная прокуратура, СБУ и министерство по делам ветеранов.

Ранее украинцами был создан скандальный сайт «Миротворец», который представляет собой базу лиц, причастных, по версии модераторов, к преступлениям против Украины. Портал не является государственным, однако украинские пограничники отказываются пускать в страну людей из его черного списка. Сайт обнародует личные данные людей, которые, по мнению модераторов, являются «изменниками родины». При этом одной из самых популярных причин включения в базу «Миротворца» является посещение Крыма.

Напомним, ранее спецкомиссия правительства Украины приняла к рассмотрению очередную инициативу местных «патриотических организаций», которые предложили расширить черный список в отношении литературы из Российской Федерации.

Одновременно министерство культуры, молодежи и спорта выступило с предложением продления блокировки российских СМИ в украинском сегменте Сети, а также наложения табу на въезд на Украину сотен актеров и исполнителей, представляющих РФ.