Молодая супруга Петросяна призналась, что устала от публичности

Москва, 18 февраля. Татьяна Брухунова, которую называют супругой известного юмориста Евгения Петросяна, рассказала, что страдает от избытка внимания со стороны как общественности, так и СМИ.

Тридцатилетняя ассистентка сатирика рассказала на своей странице в Instagram, что обрушившаяся на нее популярность ей совсем не по душе. Она напомнила, что не являлась и не является публичным человеком.

«Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние два года я, как минимум, шесть раз хотела удалить все аккаунты из социальных сетей», — призналась Татьяна.

Она добавила, что любит общаться, но посторонние люди часто делают это грубо и в приказном тоне. По ее словам, многие собеседники в соцсетях страдают отсутствием чувства такта, пугают ее «дикими сообщениями» и неуважением к личной жизни.

Помощница Петросяна заявила, что в настоящее время не собирается заводить новых знакомств. По ее словам, дело не в том, что ей попадается меньше интересных людей, а в том, что она хочет защитить свое личное пространство и приватность.

«НЕТ! И еще миллион раз НЕТ — я НЕ публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию «журналист», — написала Брухунова.

Ранее друг юмориста Георгий Терехов рассказал, что Петросян отказался заводить детей от Брухуновой. Приятель знаменитого артиста в эфире Первого канала прокомментировал слухи о беременности 30-летней жены Петросяна. Слухи об интересном положении Брухуновой появились после мониторинга ее подписок в социальных сетях. Женщина следит за страницами, которые посвящены детям и их воспитанию, а также подписана на блог одного элитного перинатального центра, в котором рожали многие отечественные звезды.