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Молодая супруга Петросяна призналась, что устала от публичности

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Молодая супруга Петросяна призналась, что устала от публичности

Москва, 18 февраля. Татьяна Брухунова, которую называют супругой известного юмориста Евгения Петросяна, рассказала, что страдает от избытка внимания со стороны как общественности, так и СМИ.

Тридцатилетняя ассистентка сатирика рассказала на своей странице в Instagram, что обрушившаяся на нее популярность ей совсем не по душе. Она напомнила, что не являлась и не является публичным человеком.

«Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние два года я, как минимум, шесть раз хотела удалить все аккаунты из социальных сетей», — призналась Татьяна.

Она добавила, что любит общаться, но посторонние люди часто делают это грубо и в приказном тоне. По ее словам, многие собеседники в соцсетях страдают отсутствием чувства такта, пугают ее «дикими сообщениями» и неуважением к личной жизни.

Помощница Петросяна заявила, что в настоящее время не собирается заводить новых знакомств. По ее словам, дело не в том, что ей попадается меньше интересных людей, а в том, что она хочет защитить свое личное пространство и приватность.

«НЕТ! И еще миллион раз НЕТ — я НЕ публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию «журналист», — написала Брухунова.

Ранее друг юмориста Георгий Терехов рассказал, что Петросян отказался заводить детей от Брухуновой. Приятель знаменитого артиста в эфире Первого канала прокомментировал слухи о беременности 30-летней жены Петросяна. Слухи об интересном положении Брухуновой появились после мониторинга ее подписок в социальных сетях. Женщина следит за страницами, которые посвящены детям и их воспитанию, а также подписана на блог одного элитного перинатального центра, в котором рожали многие отечественные звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера знакомая задала мне вопрос: «Портит ли мне жизнь публичность?». Я не задумываясь твёрдо ответила: «Да!». Она очень удивилась и протянула: «Чем?». Во-первых, я не публичный человек. Сказала я. Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние 2 года я, как минимум, 6 раз хотела удалить все аккаунты из соц.сетей. Нет, я не социофоб. Я люблю общение, но меня до ужаса пугает тенденция, что раз меня обсуждают грязные масс-медиа (противоположных я не встречала), то «я всем должна». У людей напрочь исчезло чувство такта. В 80% из 100 фолловеры пугают меня своими дикими сообщениями, хамством, абсолютным наплевательством на частную(!) жизнь! Одни только переспрашивания чего стоят и это вместо того, чтобы просто включить звук при просмотре сторис. Но стоит мне ответить в аналогичной им манере, как стая психичек бежит поливать меня на общедоступных форумах (журналы, газеты с открытыми комментариями под псевдо-новостями). В последнее время я стараюсь избегать новых людей. Мне совсем редко стали встречаться интересные, самодостаточные люди. Я ценю своё личное пространство и круг общения. Поэтому, НЕТ! И ещё миллион раз НЕТ - я НЕ публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию «журналист». #татьянабрухунова

A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on

 

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