Молодая супруга Петросяна призналась, что устала от публичности

Вчера знакомая задала мне вопрос: «Портит ли мне жизнь публичность?». Я не задумываясь твёрдо ответила: «Да!». Она очень удивилась и протянула: «Чем?». Во-первых, я не публичный человек. Сказала я. Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние 2 года я, как минимум, 6 раз хотела удалить все аккаунты из соц.сетей. Нет, я не социофоб. Я люблю общение, но меня до ужаса пугает тенденция, что раз меня обсуждают грязные масс-медиа (противоположных я не встречала), то «я всем должна». У людей напрочь исчезло чувство такта. В 80% из 100 фолловеры пугают меня своими дикими сообщениями, хамством, абсолютным наплевательством на частную(!) жизнь! Одни только переспрашивания чего стоят и это вместо того, чтобы просто включить звук при просмотре сторис. Но стоит мне ответить в аналогичной им манере, как стая психичек бежит поливать меня на общедоступных форумах (журналы, газеты с открытыми комментариями под псевдо-новостями). В последнее время я стараюсь избегать новых людей. Мне совсем редко стали встречаться интересные, самодостаточные люди. Я ценю своё личное пространство и круг общения. Поэтому, НЕТ! И ещё миллион раз НЕТ - я НЕ публичный человек и на сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами, которые позорят собой профессию «журналист». #татьянабрухунова

