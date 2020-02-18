Миллионы четы Луценко Пушков назвал «наглядным результатом» госпереворота на Украине

Москва, 18 февраля. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что заработавшая десятки миллионов долларов семья Луценко наглядно демонстрируют результаты «революции достоинства» на Украине.

В понедельник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем микроблоге в Twitter напомнил, что после «майдана» Ирина Луценко превратилась из «простой кухарки» в политика, а ее супруг Юрий стал генеральным прокурором.

«За 6 лет они «заработали» более $350 млн и сейчас живут по соседству с королевой Англии. А что получила Украина? Горы трупов, нищету, разруху и горе в каждой семье», — возмутился Азаров.

К посту он прикрепил короткое видео с танцами четы Луценко. На одном из них Ирина исполнила зажигательный танец вместе с аниматором в костюме панды в торговом центре. На втором ранее широко обсуждавшийся танец Юрия с псом по кличке Черчилль в доме с очень дорогим интерьером.

Заявление Азарова позднее прокомментировал российский сенатор.

«Наглядный результат «революции достоинства», — написал он.

Напомним, что Ирина Луценко является ближайшим соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко и некогда была его представителем в Верховной раде. Луценко запомнилась своими критическими высказываниями в адрес России. Так, например, она призывала усилить санкционное давление на РФ и разорвать договор о дружбе.

В октябре прошлого года, как передавал RT, Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-прокурора по подозрению в «злоупотреблении служебным положением путем содействия незаконному игорному бизнесу».