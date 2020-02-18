Закон о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 18 февраля. Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу законопроект о внесении изменений в ФЗ «О страховых пенсиях». Он направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров, который был отменен в 2016 году.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы. Согласно пояснительной записке, принятие данной нормы в 2015 году было обусловлено дефицитом федерального бюджета. Однако в настоящее время предпосылок для того, чтобы не индексировать выплаты работающим пенсионерам отсутствуют.

«В результате отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилось с 15,3 до 9,7 млн. человек, преимущественно в результате их ухода в сферу теневой занятости», – поясняет Иконников.

Он также отмечает, что актуальность представленного законопроекта обусловлена внесением президентом РФ поправок в Конституцию, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

По словам сенатора, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы ПФР в 2020 году на 368,5 млрд. рублей, в 2021 году – 426,4 млрд. рублей, в 2022 году – на 524,6 млрд. рублей.

Финансирование указанных расходов предлагается осуществить за счет использования части профицита федерального бюджета, размер которого в 2020 году составит 876,1 млрд. рублей.